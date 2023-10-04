«التطبيقي» اختتمت «كأس المدير للطاولة»

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اختتمت بطولة كأس المدير العام السابعة لكرة الطاولة (بنين) بمشاركة 30 طالباً من كليات ومعاهد الهيئة في المجمع الرياضي بالصالة الرياضية، تحت رعاية المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام. ونال الطالب عبداللطيف الكندري من كلية التربية الأساسية المركز الاول، وجاء الطالب عبدالله النصار من كلية التربية الأساسية في المركز الثاني، والطالب حسين غلوم من كلية التربية الأساسية في المركز الثالث . وفي ختام البطولة قام مساعد العميد للأنشطة والشؤون الطلابية أ. د. عبدالمجيد الموسوي ورئيس قسم النشاط الرياضي أ.علي المهدي بتكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى بمشاركة أ.محمد المناع وأ. يوسف الجطيلي.