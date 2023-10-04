الأهلي وإنبي في نصف نهائي الكأس

دوليه

يخوض الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يواجه إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي والتي تستكمل هذا الموسم. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية وانتظار الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين الزمالك وبيراميدز. أما إنبي فيأمل في مواصلة المشوار بالبطولة والوصول للنهائي طمعا في حصد لقب فاز به مرتين من قبل. ويمر الأهلي بفترة مميزة فبعدما خسر السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في السعودية عاد وفاز على المصري البورسعيدي في افتتاح مشواره بالدوري برباعية نظيفة ثم فاز ذهابا وإيابا على سان جورج الإثيوبي بمجموع 7-0 في دوري أبطال أفريقيا علما بأن المباراتين لعبتا في مصر.