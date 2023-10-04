عقوبة علاء مستمرة

دوليه

قال مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك إن محمود علاء مدافع الفريق تجاوز في حق الجهاز الفني بشكل غير مقبول لذلك فإن العقوبة الموقعة عليه لن يتم رفعها. وتابع: «واقعة محمود علاء مؤسفة ولا يوجد فرد يعمل حاليا داخل النادي يقبل بهذا واللاعب تم عقابه حسب اللائحة والعقوبة ما زالت سارية». وكان الزمالك قرر تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات. وأضاف مدحت: «علاء كرر هذه الواقعة بنفس الشكل مرتين أمام كل اللاعبين وأي لاعب داخل النادي يحصل على حقه بشكل كامل لذلك يجب أن يلتزم واجباته». وزاد: «محمود علاء لم يتقدم باعتذار للجهاز الفني حتى الآن وبالتالي العقوبة الموقعة عليه مستمرة وسوف يستمر في التدريب منفردا حتى نهاية مدة العقوبة».