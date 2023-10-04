شيتوس والكاس يقودان منتخبي الشباب والناشئين

دوليه

أعلن اتحاد الكرة المصري تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر مواليد 2005 و2008. وتم إسناد مهمة الإدارة الفنية لمنتخب 2005 (الشباب) إلى وائل رياض «شيتوس» نجم الأهلي السابق ويعاونه كل من علاء عبده مدربا عاما أيمن طاهر مدرب حراس المرمى وعادل محفوظ المدير الإداري. كما قرر الاتحاد إسناد مهمة منتخب مواليد 2008 (الناشئين) إلى أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبي السابق ويعاونه عادل مصطفى مدربا عاما وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى. وكان الاتحاد المصري يرغب في تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي مديرا فنيا لمنتخب 2005 قبل أن يتراجع توفيرا للنفقات وخوفا من تأثر المنتخب الأولمبي بذلك أثناء الإعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.