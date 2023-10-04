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وطن النهار

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ولي العهد استقبل بورسلي لأداء اليمين الدستورية ووزير الدفاع


بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس المستشار د. عادل بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز. حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الاميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.


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