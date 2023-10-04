سمو ولي العهد يرعى مؤتمراً لتطوير الطاقة

وطن النهار

تحت رعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أعلن قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت عن اقامة المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث وتطوير الطاقة خلال الفترة من 28 الى 30 نوفمبر في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وسيضم المؤتمر خبراء ومتخصصين في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم، حيث سيشكل منصة فريدة للنقاش وتبادل الأفكار حول التحديات والفرص في مجال الطاقة المتجددة واستدامتها، كما سيتضمن محاضرات رئيسة يقدمها عدد من الخبراء، وجلسات نقاش حية حول أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطاقة.

