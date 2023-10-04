«الخارجية» عقدت الجولة الرابعة من المشاورات الكويتية - التشيكية

وطن النهار

عقدت في وزارة الخارجية الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الكويت وجمهورية التشيك إذ ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

وعن الجانب التشيكي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية رادك رويش.

وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن المشاورات بحثت المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية وسبل توطيدها في جميع المجالات بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبينت أن المشاورات بين البلدين اتسمت بتقارب وجهات النظر مع التشديد على أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.

وحضر عن الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفير الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير الوزير المفوض عبدالله العبيدي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. كما حضر عن الجانب التشيكي سفير جمهورية التشيك لدى الكويت جيروسلاف سيرو ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية التشيكية بيتر هلاديك وعدد من المسؤولين.

