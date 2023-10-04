رصد 595 مناقصة وممارسة مخالفة

الأولى

قال ديوان المحاسبة إن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي جرت دراستها وبحثها خلال الفترة ما بين 1 أبريل و30 سبتمبر الماضيين أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 7 ملايين دينار.

وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية بالديوان مروة الرشيدي في بيان صحافي امس أن الديوان تعامل مع 1793 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة بقيمة 2?53 مليار دينار.

وأفادت بأن الديوان رد أوراق 595 موضوعا بقيمة تقارب 486 مليون دينار بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.

وقالت إن الديوان أصدر رأيه كذلك بعدم الموافقة على 47 موضوعا بقيمة 409 ملايين دينار. وأضافت الرشيدي أن نحو 85 في المئة من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في تلك المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 2?37 مليار دينار.

وبينت أن 10 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 89 مليون دينار في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 5 في المئة بقيمة تبلغ نحو 68 مليون دينار.

وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد إذ بلغت 762 موضوعا بقيمة تقارب 770 مليون دينار، مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأيه ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لعدد 1013 موضوعا بقيمة تقارب 1?54 مليار دينار.