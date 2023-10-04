البراك: لا اختلالات في اختبارات وظائف النفط

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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، أنه لم يتم رصد أي خلل في اختبارات الوظائف التي تعقد لتقييم المتقدمين وأن جامعة الكويت هي الجهة الأكاديمية الرسمية المعتمدة لإعداد تلك الاختبارات اللازمة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع. وأشار في وثيقة رسمية حصلت النهار على نسخة منها إلى أن عدد المتقدمين بلغ 2024 من حديثي التخرج، بينما بلغ عدد المناسبين 1990 وعدد المجتازين لاختبارات اللغة الانجليزية 622 متقدماً.

وفي رده عن المعاناة التي يعانيها المتقدمون في اجتياز الاختبارات من خلال أسئلة عن أمور لم يدرسوها، أشار البراك إلى أن جميع الأسئلة تم إعدادها ومراجعتها من قبل أساتذة التخصص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتنسيق مع جامعة الكويت وكانت مقسمة إلى سهلة ومتوسطة الصعوبة، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين.

وبين أن نسبة التكويت في شركة نفط الكويت في 2023/2024 بلغت 93.03%، مشيراً إلى أن تلك النسبة شهدت ارتفاعاً متزايداً خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال ان شركة نفط الكويت تقوم بتدريب العمالة الكويتية من أصحاب الخبرات وتقديم دورات علمية مكثفة لهم.