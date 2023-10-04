«الهاكرز القانونيون».. يدخلون الخدمة

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أعلن مركز التواصل الحكومي عن إطلاق المركز الوطني للأمن السيبراني المسابقة الأولى من نوعها هاكاثون الكويت في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح المركز أن المسابقة للمواطنين فقط فوق 18 عاماً، وتسجيل المتسابقين كأفراد وليس كفرق، كاشفاً أن الجوائز ستكون 20 ألف دينار للمركز الأول و10 آلاف للمركز الثاني و5 آلاف للمركز الثالث.

وأشار المركز إلى أن المسابقة تقام تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ومقدمة من أكاديمية كودد وبشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

وبين أن المسابقة ستجرى في 14 أكتوبر الحالي من 9 صباحاً حتى 9 مساء، على أن ينتهي التسجيل يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الساعة 11:59 مساء.

وكشف عن إقامة ورش تدريبية اختيارية يومي الأربعاء والخميس 11 و12 أكتوبر من 4 عصراً حتى 9 مساء.