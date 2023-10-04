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تدابير احترازية لحماية بيانات الجهات الحكومية

باسم رشاد
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الأربعاء 04 أكتوبر 2023

أكدت مصادر أن جهات حكومية اتخذت تدابير احترازية اضافية مضاعفة لضمان حماية البيانات والمعلومات والإعدادات التقنية للأنظمة والتطبيقات الخاصة بها، حتى اكتمال عملية تحصين البوابات الالكترونية بشكل كامل.
وأشارت في تصريح لـ«النهار» إلى أن مضاعفة إجراءات الحماية تتضمن رفع كفاءة الخوادم والبيانات على أشرطة حفظ وقائي.
وقالت المصادر: إن الجهات التي تملك معلومات حساسة تستعين بأحدث البرمجيات لحماية أمنها المعلوماتي التي تتضمن نظام المراسلات الالكتروني ونظام البصمة الذكية وغيرها من البرمجيات الحديثة.
وقالت إن من بين الإجراءات أيضاً تشفير البيانات وعدم السماح لأحد بالدخول إليها إلا للمصرح لهم فقط، بالإضافة إلى تفعيل سياسات خاصة بكلمات السر التي من خلالها يتم الدخول إلى تلك البيانات والمعلومات لمزيد من الأمان.


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