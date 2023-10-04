غلق مركز طبي يخزن أدويته في «الحمامات»!

الأولى

ضبطت وزارة الصحة عبر إدارة تفتيش الأدوية مخالفات جسيمة عدة لمركز طبي في القطاع الخاص بمنطقة السالمية، حيث تم غلقه وإحالته للجهات المختصة.

وتمكن فريق التفتيش من الكشف عن عدد من المخازن السرية غير المرخصة وغير مستوفية لاشتراطات التخزين والنظافة العامة، يستخدمها المركز في تخزين أدوية ومستحضرات تجميلية بغرض البيع للجمهور، ومن ضمنها تخزين أدوية في دورة المياه، وعدم حصول المركز على موافقة حيازة للأدوية صادر من وزارة الصحة.

و تم الكشف عن وجود حضانة أطفال غير مرخصة تقع في سرداب المركز الطبي، في مخالفة صريحة للنشاط المذكور بالترخيص الصادر للمركز.

وكذلك تمكن فريق التفتيش من ضبط عدد من الموظفين المزاولين لمهنة الطب والمهن الفنية المساعدة، غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وتم ايضا ضبط وسحب جميع الأدوية والمواد الطبية والمستحضرات التجميلية، وتحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة، وإغلاق المركز من قبل مفتشي وزارة التجارة.