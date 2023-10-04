وزير المالية: إخلاء إداري لمخالفي عقود أملاك الدولة

مال وأعمال

أكد وزير المالية فهد عبد العزيز الجارالله اتخاذ إجراءات فورية للمخالفين ببدل الانتفاع بأملاك الدولة.

وأشار الوزير في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، أن وزارة المالية قامت بترخيص الانتفاعللأرض الواقعة في منطقة جنوب ميناء عبد الله والتي تصل مساحتها 1.573.184 متر مربع، مشيراً إلى أنه بسبب مخالفة المنتفع لشروط التعاقد، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات إزاء المخالفة وأصدرت في 2021 قراراً رقم 3 بالإخلاء الإداري.

وأشار الوزير الجارالله بناءً على رد وزارة المالية أن قرار الإخلاء الإداري تم إيقافه لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من قبل المنتفع.

وفيما يتعلق بالمبالغ المالية التي حصلها مستغلو الأرض، أشار الوزير أن الوزارة بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل المبالغ التي حصلها المنتفع نتيجة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن.

وحول القيمة التي تم تحصيلها، أشار وزير المالية أن حصيلة إيجار الأرض من مستأجريها يصعب تقديرها حالياً كونها محل النزاع وسوف يتم الوقوف على مقدار تلك الحصيلة بعد حكم القضاء.

