البراك: لا اختلالات في اختبارات وظائف النفط

مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، أنه لم يتم رصد خلل في الاختبارات المعمول به حالياً في اختبارات الوظائف وأن جامعة الكويت هي الجهة الأكاديمية الرسمية المعتمدة للقطاع النفطي لإعداد الاختبارات اللازمة لتقييم المتقدمين لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع ولضمان مستوى الاختبارات.

وبين البراك في وثيقة رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها أن إعلانات التوظيف تتم وفق احتياجات «شركة نفط الكويت» ويتم الإعلان عند الاحتياج في الصحف المحلية.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين بلغ 2024 لإعلان حديثي التخرج دبلوم في مارس 2023، وأن عدد المناسبين بلغ 1990 وعدد المجتازين لاختبارات اللغة الانكليزية بلغ 622 متقدماً. وفي رده عن المعاناة التي يعانيها المتقدمون في اجتياز الاختبارات من خلال أسئلة عن أمور لم يدرسوها، أشار البراك إلى أن جميع الأسئلة قد تم إعدادها ومراجعتها من قبل أساتذة التخصص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتنسيق مع جامعة الكويت وكانت الأسئلة في مواد التخصص الأساسية مقسمة إلى سهلة ومتوسطة الصعوبة، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين ولضمان مستوى الاختبارات.

وبين أن نسبة التكويت في شركة نفط الكويت في 2023/2024 بلغت 93.03 %، مشيراً إلى أن تلك النسبة شهدت ارتفاعاً متزايداً خلال الخمس سنوات الممتدة من 2019/2020 والتي سجلت 89.25% إلى 93.03% بنهاية 2023/2024.

وقال، إن شركة نفط الكويت تقوم بتدريب العمالة الكويتية من أصحاب الخبرات وتقديم دورات علمية مكثفة لهم.

