«تنظيم التأمين» أصدرت 6 قرارات

مال وأعمال

أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية 6 قرارات تتعلق بمنح تراخيص مزاولة النشاط، وتوقف نهائي، وتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة.

قررت الهيئة تمديد ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركات أربه وهي: سيغنا الشرق الأوسط للتأمين، والهند الجديدة للتأمين، واللبنانية السويسرية للضمان، والأميركية للتأمين على الحياة وذلك لمدة 3 أشهر؛ لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتباراً من 28 سبتمبر السابق.

ودعت الوحدة وفق بيان الجهات المختصة إلى تنفيذ تلك القرارات كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدرت قراراً للموافقة على التوقف النهائي عن مزاولة النشاط لشركة إية آي جي ميا المحدودة. وإلى جانب ذلك أصدرت «تنظيم التأمين» القرار رقم 47 لسنة 2023، بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون. وتقرر في المادة الأولى أن يضاف اسم شركة التأمين الخليجية للتأمين التكافلي بيانها ضمن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي.

