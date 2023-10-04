«KIB Takaful» شاركت بنجاح في «Auto World

مال وأعمال

شاركت شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful»، في معرض Auto World Show، والذي أقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر 2023 وحتى 1 أكتوبر 2023 في أرض المعارض - مشرف، حيث أتاحت الشركة الفرصة للزوار والجمهور لاستكشاف المزايا والخدمات التأمينية المميزة، والتي تواكب تطلعات العملاء.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن المعرض الذي اقيم بعد انقطاع دام 13 عاماً شهد حضوراً جماهيريا واسعاً، كما ان جناح شركة KIB Takaful استقبل مئات الزوار الذين استفسروا عن الخدمات التأمينية الحديثة والمميزة.

وبينت ان فريق العمل اجاب عن استفسارات واسئلة الزوار انطلاقاً من حق العملاء في معرفة جميع المعلومات قبل الشراء أو التعاقد.

واضافت الشركة ان تجمع وكالات السيارات والبنوك وشركات التأمين تحت مظلة واحدة، أتاح الفرصة لعشاق السيارات من جميع أنحاء الكويت للتعرف على أحدث التطورات في السوق المحلي، ونالوا الفرصة للتعرف على العروض الخاصة. ومن جانبه أعرب مدير العلاقات العامة في شركة KIB Takaful عبدالرحمن العطار عن سعادته بالمشاركة في المعرض، قائلاً «شهد السوق طفرة كبيرة في الطلب على الخدمات التأمينية خلال الفترة الأخيرة، وقد شاركنا في المعرض الذي يجذب عشاق القيادة من جميع فئات المجتمع، مما سمح لنا بالاطلاع على أحدث التطورات في القطاع وإتاحة فرصة استثنائية لنا للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم».

