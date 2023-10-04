«التمويل الدولية»: نسخِّر خبراتنا لتحفيز الشراكة في الكويت

مال وأعمال

أكدت مؤسسة التمويل الدولية «اي اف سي» استعدادها لتسخير كل خبراتها في تحفيز الاقتصاد الكويتي وطرح رؤيتها في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في الخطة التنموية الشاملة في دولة الكويت.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هالة روحو في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارتها البلاد إن المؤسسة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية في الدول المختلفة وتوفير فرص عمل ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية حاليا.

وأضافت روحو أن الهدف الرئيسي من زيارتها للكويت هو استكشاف مجالات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص والتطلع إلى الفرص الكامنة للشركات الكويتية للدخول إلى الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أهمية فتح باب التعاون لدعم الحكومة الكويتية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبينة أنها ستلتقي خلال الزيارة العديد من كبار ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لاسيما وزير المالية فهد الجارالله والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.

وذكرت أنه سبق لمؤسسة التمويل الدولية أن أطلقت بعض المشاريع مع القطاع الخاص الكويتي أهمها أربعة مشاريع مع شركة «زين للاتصالات» في العراق وملاوي حيث قدمت المؤسسة تسهيلات بقيمة 261 مليون دولار وجمعت 414 مليون دولار من خلال المشاريع الأربعة مما ساهم في تعزيز توسع خدمات شبكة المحمول في البلدين.

وأفادت بأن المؤسسة تتعاون مع دول عدة في المنطقة إذ قامت بالاستثمار في مارس الماضي في أول «سند أخضر» بالأردن الذي سيصدره «البنك الأردني الكويتي» الذي من شأنه المساعدة على تمويل المشروعات الخضراء في المملكة والتصدي للتحديات المناخية المتزايدة هناك.

وقالت روحو إن حصيلة «السند الأخضر» سوف تخصص لمصلحة المشروعات والأصول الخضراء بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والمركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية والبنية التحتية مثل وسائل النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية والمباني المستدامة.

وأعربت عن الأمل في بناء شراكات جديدة ومثمرة مع المؤسسات الاقتصادية الكويتية في تعزيز التنمية سواء داخل الكويت أو خارجها مشيرة إلى توافر «فرصة حقيقية» لتكرار النجاحات التي قامت بها المؤسسة في دول الخليج الاخرى مع دولة الكويت خاصة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وتدعيم شراكات القطاعين العام والخاص.

وكشفت أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية عبر الحدود بلغت ستة مليارات دولار من الحساب الخاص للمؤسسة ونحو 4?7 مليارات دولار من خلال مؤسسات تمويلية لانشاء 170 مشروعا اقتصاديا.

وأفادت بأن أنشطة المؤسسة في دول الخليج تضمنت الاستثمار مع شركة «مصدر» الإماراتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا كما وقعت معها اتفاقا لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر مخصص للاسواق الناشئة ولاسيما في أفريقيا.

