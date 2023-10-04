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مال وأعمال

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المؤسسة «رائدة» في تمويل الاقتصاد المستدام


ذكرت روحو أن مؤسسة التمويل الدولية «رائدة» في مجال تمويل مشاريع الاقتصاد المستدام إذ ساهم عملها في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن في إتاحة أكثر من 46 مليار دولار على مستوى العالم منذ عام 2004 مما أدى إلى تحسين إمكان الوصول إلى الخدمات لأكثر من 150 مليون شخص حول العالم. وقالت روحو إن السنة المالية الحالية شهدت ارتباط المؤسسة بمستوى قياسي من التمويل بلغ 43 مليار دولار موجه لشركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مبينة أن المؤسسة تعول على «قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بين الشعوب في وقت تصارع فيه البلدان النامية من تداعيات الازمات العالمية المتفاقمة».


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