الذهب هبط لجلسة سابعة مع تمسك الفيدرالي بالتشديد

مال وأعمال

استمرت عمليات بيع الذهب وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو الفيدرالي الأميركي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما صدرت بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق أمس. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأونصة، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولاراً.

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددًا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات أمس الأول الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدًا. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم «بكل بساطة، فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك صناع السياسات».

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولارا. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.

