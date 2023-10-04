776 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً

مال وأعمال

قال عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن حجم قطاع الصكوك عالمياً بلغ 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12 في المئة على أساس سنوي. وأشار الحميدي في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية “الصكوك ودورها في التمويل» التي ينظّمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق، إلى أن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية. وأوضح أن نسبته تمثل 83 في المئة من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25 في المئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية. ونوه بأن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة. ولفت إلى أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة وصارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي. وتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أن الصكوك أثبتت أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية.