«نفط الكويت» شاركت في «إكسبو

مال وأعمال

تشارك نفط الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» الذي انطلق في 2 أكتوبر، والذي يعتبر من أبرز المعارض الدولية في مجال البستنة، والأضخم الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد افتتح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة فعاليات المعرض الذي يستمر على مدى الأشهر الستة المقبلة، بحضور دولي بارز، ومشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين من دول العالم.

وقد زار جناح دولة الكويت سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرافقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة حيث كان باستقبالهما ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الجابر الصباح.

كما شهد افتتاح الفعالية حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد جابر العيدان، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة للبيئة م. سميرة الكندري.

وترأس وفد شركة نفط الكويت في المعرض الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان يرافقه مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري وعدد من العاملين في الشركة.

وفي هذا الحدث المهم الذي يقام تحت عنوان «صحراء خضراء ... بيئة أفضل»، تعرض شركة نفط الكويت ضمن «جناح الكويت» (Kuwait Pavilion) جهودها في مجال تأهيل البيئة والطبيعة في الكويت، حيث تعمل الشركة بجد للمساهمة في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في الكويت.

وتتضمن مشاركة نفط الكويت عرض أفلام وثائقية من إنتاجها تظهر حرص شركة نفط الكويت على تأهيل المناطق التابعة لها، من خلال إعادة تأهيل التربة الملوثة ابان الغزو العراقي الغاشم، ومن ثم زراعة الأشجار وتعزيز التنوع البيولوجي، حيث تعتبر هذه الجهود جزءاً من التزام الشركة الراسخ تجاه المسؤولية المجتمعية، وخاصة في مجال البيئة والاستدامة.

كما تعرض نفط الكويت في مشاركتها أفضل الممارسات البيئية في عملياتها، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى تنمية الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه المشاركة في «إكسبو الدوحة» كفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، ومن ضمن الجهود العديدة التي تقوم بها الشركة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك للمساهمة في تحقيق رؤية «كويت 2035».

