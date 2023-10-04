أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال

مال وأعمال

وضع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة (رأس لفان) الصناعية، ما يسهم في تعزيز صدارة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن مشروع توسعة حقل الشمال سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. من جهة أخرى قال الشيخ تميم بن حمد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن «مشروع توسعة حقل الشمال يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي».

