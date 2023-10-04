الغيص: نتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة 25 %

مال وأعمال

توقع الأمين العام لـ «أوبك» هيثم الغيص، نمو الطلب على الطاقة بنسبة 25% مقارنة مع المستويات الحالية.

وأكد الغيص على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» أنه من المتوقع ارتفاع عدد سكان العالم بحوالي 1.6 مليار نسمة حتى 2045 وتضاعف الاقتصاد العالمي وهو ما يعني أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة.

وأضاف: «لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية كما ندعم تعزيز دور التكنولوجيا في وضع أساليب واضحة لخفض الانبعاثات باعتباره الطريق للمستقبل»، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وفي إشارة إلى رؤية المنظمة بشأن توسيع نطاق عضويتها، قال الغيص إن «أوبك» تؤمن بسياسة الحوار والتشاور وستبقي أبوابها مفتوحة لأي دولة تريد الانضمام إليها ولديها نفس الأهداف وتستوفي المعايير والشروط الموجودة بميثاق أوبك.

