«توتال إنرجيز»: تجاوز الخام 100 دولار أمر غير

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لـ توتال إنرجيز باتريك بويانيه، إن هناك طلبا قويا على النفط خلال عام 2023، والسوق تشعر بتداعيات نقص الاستثمارات.

وعلى هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، قال بويانيه في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن الأسعار الحالية للنفط تشجع المنتجين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وأضاف قائلا: «هناك طلب إضافي يزيد على مليوني برميل يوميا هذا العام، ونحو مليون برميل إضافي متوقعة في العام 2024، وبالتالي هناك طلب من جانب وعرض في الجانب الآخر».

وبالحديث عن أسعار النفط، قال باتريك بويانيه إنه من الممكن تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن «أرامكو السعودية» بدأت بالفعل بيع النفط بسعر 100 دولار للبرميل، رغم أن سعر خامي برنت والأميركي الخفيف مازال أقل بـ 5 دولارات، أما الخام السعودي الخفيف فعند 100 دولار للبرميل. لكن الرئيس التنفيذي، لـ «توتال إنرجيز» باتريك بويانيه فحذر من ضرورة عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير لدرجة تجعل العملاء يشتكون.

وتابع قائلا: «أوبك+» تقوم بدورها، يمكنني القول إن السعودية وروسيا مستمرتان في التحكم في إمداداتهما.

في سياق متصل، شدد الرئيس التنفيذي، لـ «توتال إنرجيز» باتريك بويانيه، على أهمية مواصلة الاستثمار في حقول جديدة للنفط والغاز لتمكن من تلبية الطلب. وأوضح قائلا: بعد مرور سنوات عدة من النقص في الاستثمارات في هذا القطاع بدأنا نشهد الآثار والنتائج على جانب الإمدادات، وبالتالي لا توجد مرونة كبيرة في جانب العرض، والطلب جيدا، والأسعار ترتفع... الأمر الذي يعد مشجعا للاستثمار.

عندما ترتفع الأسعار وتعود إلى 95 دولارا للبرميل أعتقد أننا سنرى مزيداً من الاستثمارات، وأعلم أن هناك نقاشاً دائراً لأسباب تتعلق بالتغير المناخي حول الاستثمار في قطاع النفط، وهل يجب علينا الاستثمار في قطاع النفط. ولكن في الواقع هذه هي طاقة اليوم»، بحسب تعبير الرئيس التنفيذي، لـ «توتال إنرجيز» باتريك بويانيه.

