«سيتي غروب» يتوقع تراجع البرميل إلى 70 دولاراً

مال وأعمال

في توقعات مخالفة للكثير من الآراء حول أسعار النفط، توقع «Citibank» أن يتراجع خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل العام المقبل مع عودة السوق العالمية إلى الفائض. وبحسب البنك، فإن ارتفاع الأسعار على المدى القريب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في 2024. بدورها، أشارت شركة «إيني» الإيطالية إلى أنه من غير المرجح أن تقوم منظمة أوبك وحلفاؤها بتعميق تخفيضات الإنتاج العام المقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق. وارتفعت أسعار النفط حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف «أوبك+» في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية. فيما ارتفعت 27% خلال الربع الثالث. أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فقد ارتفع 29% في الربع الثالث من 2023. وهذه التوقعات مخالفة لما أعلنه بنك مورغان ستانلي قبل أيام لسعر خام برنت. حيث قال «إن السوق قد تظل تشهد شحاً في الإمدادات لعدة شهور خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي والروسي»، غير أنه قال: «إن الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تبدو مبالغاً فيها».