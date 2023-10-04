«الأهلي» يعلن الفائز بالسحب السنوي لحساب الفوز «الجمعة المقبل»

مال وأعمال

ينظم البنك الأهلي الكويتي السحب السنوي للجائزة الكبرى لحساب الفوز للجوائز يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية عند الساعة 7:30 مساءً.

وسيكون الحفل مليئاً بالمسابقات والأنشطة الترفيهية وصولاً إلى إعلان الفائز بالسحب السنوي للجائزة الكبرى على راتب شهري بقيمة 5,000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات.

وبالإضافة إلى السحب السنوي، يقدم حساب الفوز للجوائز سلسلة من السحوبات التي تحظى باهتمام كبير، بحيث يحظى العملاء بفرصة الفوز بـ10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي، و20 ألف دينار كويتي في السحب الشهري، و100 ألف دينار في السحوبات ربع السنوية. وبهذه المناسبة، شجعت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي الجميع على المشاركة في الحفل، قائلة «يسعدنا الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب الفوز، بحيث يجسد هذا الحفل التزامنا بمكافأة العملاء وتزويدهم بمزايا استثنائية ومنحهم تجربة مصرفية مميزة معنا».

احرص على وجودك معنا يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية لقضاء يوم ممتع ومشاهدة لحظة الإعلان عن الفائز المحظوظ بالسحب السنوي للجائزة الكبرى لحساب الفوز للجوائز.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.

