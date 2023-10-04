«الوطني» وقَّع مذكرة تفاهم مع «برتامينا» الإندونيسية

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة يقوم بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية ثنائية ومشتركة لشركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال (كي بي أي)، ذراع أنشطة التكرير التابعة لعملاق النفط بي.تي كيلانج برتامينا الأندونيسية المملوكة للدولة، والتي تحتل مرتبة متقدمة ضمن قائمة فورتشن 500.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2023، وبحضور مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر ونائب مدير عام رئيس وحدة الشركات الدولية والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة مشاري بن سلامة والمدير العام لفرع بنك الكويت الوطني – سنغافورة أندرو تان، ومن جانب شركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال، توفيق أديتياوارم، الرئيس التنفيذي ومدير شركة «كي بي أي».

وتعكس هذه الاتفاقية، التي تستند على مبادئ الحوكمة، عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك الكويت الوطني وشركة «كي بي أي»، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين ضمن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات بما يؤكد رؤيتهما المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال التزامهما بالميثاق العالمي للأمم المتحدة ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم الاستراتيجيات التشغيلية لأنشطة الأعمال.

وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المحورية بين الطرفين والتي يقوم بموجبها بنك الكويت الوطني بتقديم حلول التمويل الثنائية والمشتركة بما يساهم في دعم مشاريع شركة «كي بي أي» وتحفيز أنشطة الشركة وتوسيع عملياتها الدولية، حيث تتضمن الاتفاقية توفير البنك لقروض مشتركة وثنائية، والتمويل السلعي، ووضع الحلول التمويلية المصممة خصيصاً للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة.

وفي سياق تعلقيه على توقيع هذه الاتفاقية الهامة، قال زيد الصقر: «تجسد هذه الشراكة مدى حرص بنك الكويت الوطني على دعم مبادرات الطاقة العالمية والتزامه بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».

وأشار الصقر إلى أن جذور التعاون مع شركة «كي بي أي» تعود إلى العام 2016 من خلال مشاركة بنك الكويت الوطني - سنغافورة في توفير تسهيلات تمويل تجارية غير ملزمة لأحد مشروعات الشركة بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والمساهمة بدور حيوي في نجاح مشاريع الشركة العالمية.

وأكد الصقر على أنه وبفضل ما يتميز به بنك الكويت الوطني من اتساع بصمته الجغرافية على مستوى العالم، وخبراته المالية، وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الاستدامة، تتوافق رؤيته مع مبادئ ورسالة شركة «كي بي أي» مما يعزز من هذا التعاون الاستراتيجي.

وأضاف الصقر: «تركز هذه الاتفاقية الاستراتيجية بصفة خاصة على مبادئ التمويل المستدام وتبادل الخبرات والمعارف، هذا إلى جانب تعزيز القدرات على مستوى قطاع الطاقة والقطاع المالي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية».

كما أشار الصقر إلى مواصلة الوطني الاستفادة من الفرص المتوافرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز ريادته في مجال تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، مؤكداً أن المشاركة في معرض ومؤتمر أديبك 2023 من شأنه تعزيز مكانة البنك على الساحة العالمية في تمويل مشاريع النفط والغاز كما نوه إلى أن «توسيع نطاق عمليات البنك يتجاوز الحدود الجغرافية ويمتد لأبعد من حدود الشرق الأوسط».

