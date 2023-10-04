أديتياوارم: علاقتنا مع «الوطني» تفتح آفاقاً جديدة للتعاون

مال وأعمال

أعرب الرئيس التنفيذي ومدير شركة «كي بي أي» توفيق أديتياوارم، عن تفاؤله بتعاون الشركة مع بنك الكويت الوطني، قائلاً: «نؤمن بأن تضافر جهودنا مع بنك الكويت الوطني سيفتح أمامنا آفاقاً جديدة للتعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة. ولن يقتصر ذلك فقط على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجميع بين الطرفين فحسب بل سيساهم أيضاً في تعزيز قدراتنا المالية وتسريع خطانا نحو توفير حلول فعالة وموثوقة ومستدامة في مجال الطاقة، لذا نتطلع لآفاق النمو التي تنتظرنا في المستقبل.»

كما أكد على أهمية هذه الاتفاقية التي ترسخ الشراكة الإستراتيجية بين بنك الكويت الوطني وشركة «كي بي أي»، مما يمهد الطريق لتوفير الحلول المالية المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة وتعزيز استدامته».

