صناديق تحوط تستعد لإغراق الأسواق بمبيعات الأسهم

مال وأعمال

من المتوقع أن تبدأ صناديق التحوط التي تستخدم أجهزة خوارزميات الحوسبة في بيع الأسهم بصفقات تتراوح قيمتها بين 20 مليار دولار الى 30 مليار دولار في الأسبوعين المقبلين نظرا لتراجع أسواق الأسهم، وفقا لمذكرة من بنك «يو بي اس» نقلتها «رويترز».

وبحسب ما اطلعت عليها «العربية. نت»، قالت مذكرة «UBS» ان صناديق التحوط التي تستخدم الخوارزميات لمتابعة اتجاهات السوق تحولت الى الحياد من الاتجاه الصعودي للأسهم.

ويتوقع البنك أن تصل التدفقات الخارجة التي تصل الى 30 مليار دولار الى الأسواق قريباً، مما قد يؤدي الى تفاقم الحركة الهبوطية في الأسهم، حيث تبدأ صناديق التحوط هذه في بيع الأسهم لمتابعة الأداء السلبي الأخير.

وقال البنك ستكون هذه المرة الأولى التي تصبح فيها صناديق التحوط هذه بائع صافي للأسهم على المكشوف منذ نوفمبر 2022.

انخفضت الأسهم الأميركية بنسبة 3.6% في الفترة من يوليو الى سبتمبر، وهو أول انخفاض فصلي لها في عام 2023، حيث يواجه المستثمرون احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويزيد ارتفاع أسعار النفط من مخاوف التضخم.

تختلف «CTAs»، أو ما تعرف بـ مستشاري اتجاه السلع، عن اختيار صناديق التحوط للأسهم من حيث أنها تتبع حركة الأسهم، بدلا من تكوين فكرة حول ما اذا كان سعر سهمها مرتفعا جدا أو منخفضا.

وهذا هو السبب وراء تأخر تداولاتهم في كثير من الأحيان عن تحركات السوق، حيث يستغرق الاتجاه الهبوطي وقتاً طويلاً.

ويقدر حجم سوق الأسهم الأميركية بنحو 46.2 تريليون دولار، وفقا لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية.

كانت «CTAs» ذات مراكز طويلة الأجل بالدولار وذات رؤية بين قصيرة وطويلة على سندات الخزانة الأميركية. وقال بنك يو بي اس ان صناديق التحوط هذه اشترت الدولار بشكل مستمر حتى سبتمبر، وقدر المبلغ الاجمالي للشراء بما يصل الى 60 الى 70 مليار دولار.

وصل تداول العملات الى مستوى قياسي بلغ 7.5 تريليونات دولار يومياً، حسبما قال بنك التسويات الدولية في سبتمبر 2022، مع تركيز 88% من الصفقات على أزواج عملات تتضمن الدولار.

