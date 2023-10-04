2 % نمواً في الاقتصاد البحريني خلال الربع الثاني

مال وأعمال

المنامة - «كونا»- أظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية البحرينية نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في تقرير أسباب هذا الارتفاع الى نمو القطاع النفطي بنسبة 2?2 في المئة والقطاع غير النفطي بنسبة 2 في المئة. وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في البحرين حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 82?9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2023.

وأوضح ان قطاع المواصلات والاتصالات حقق النمو الأعلى بنسبة 13?3 في المئة مدعوما بارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 52?4 على أساس سنوي وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 20?2 في المئة بالاضافة الى ازدياد أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 12?8 في المئة.

وذكر التقرير ان قطاع الفنادق والمطاعم سجل نموا بنسبة 9?6 في المئة فيما حقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموا بنحو 4?9 مدعوما بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.

وبين التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الاجمالي قد تصدرت القطاعات الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي بحوالي 17?3 في المئة وشهد القطاع نموا بنسبة 4?7 في المئة على أساس سنوي.

وسجل قطاع التجارة نموا بنسبة 4?7 في المئة عاكسا الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20?7 في المئة اضافة الى نمو قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الالكترونية بنسبة 5?2 في المئة على أساس سنوي.

كما تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0?9 في المئة متأثرا بالانخفاض في أسعار الألومنيوم العالمية بنسبة 21?5 في المئة وانخفاض انتاج شركة (بابكو) للتكرير بنسبة 2?7 في المئة.

وفيما يتعلق بأداء البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية أوضح التقرير ان المملكة حافظت على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد (فريزر) حيث حلت في المرتبة 45 عالميا من بين 165 دولة شملها التقرير

.كما حققت المملكة تقدما بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالميا من أصل 64 دولة ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية وجاءت ضمن المراتب العشر الأولى عالميا ضمن سبعة مؤشرات مختلفة بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة.

وبحسب مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تشير النتائج الى تقدم المملكة بواقع 12 مركزا منذ العام 2020 وحلت في المرتبة 67 عالميا ضمن المؤشر الأحدث.

