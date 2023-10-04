الجزائر: إقالة رئيس «سوناطراك»

مال وأعمال

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية للمحروقات «سوناطراك» توفيق حكار من منصبه وعين رشيد حشيشي خلفا له على رأس الشركة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان «ان وزير الطاقة محمد عرقاب أشرف على تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع (سوناطراك)». وكان قد تم تعيين حكار على رأس «سونطراك» في الخامس من فبراير 2020 خلفا لكمال شيخي في حين أن حشيشي ترأس «سوناطراك» بالنيابة لفترة وجيزة خلال عام 2019 خلفا لعبد المؤمن ولد قدور الذي حكم عليه بالسجن كما تولى قبل ذلك منصب مدير الانتاج والاستكشاف بالشركة.

