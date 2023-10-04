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مال وأعمال

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«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو اقتصاد البلاد 3.3 %


توقع البنك المركزي الاماراتي، نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023 وأبقى على توقعاته للنمو في العام المقبل عند 4.3% مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. وأشار البنك الى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الامارات 4.5% بنهاية العام الجاري وتسارعه الى 4.6% في نهاية 2024، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال البنك في تقرير المراجعة الفصلية للربع الثاني ان من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي 3.5% في 2024 مع استئناف الانتاج بعد تقليص التخفيضات المتفق عليها في مجموعة «أوبك+».


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