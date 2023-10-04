loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قطاع التصنيع باليورو غارق في ركود عميق


لا يزال نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو غارقاً في ركود عميق وواسع النطاق الشهر الماضي، وفقاً لمسح أظهر أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادراً ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري «HCOB» في منطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، الى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 في أغسطس، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي. القراءة الأقل من 50 تشير الى انكماش في النشاط التصنيعي وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش. والأهم من ذلك، أن هذا يمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر الرئيسي قراءة أقل من 50.0، مما يشير الى تدهور مستمر في صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة