قطاع التصنيع باليورو غارق في ركود عميق

مال وأعمال

لا يزال نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو غارقاً في ركود عميق وواسع النطاق الشهر الماضي، وفقاً لمسح أظهر أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادراً ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري «HCOB» في منطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، الى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 في أغسطس، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي. القراءة الأقل من 50 تشير الى انكماش في النشاط التصنيعي وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش. والأهم من ذلك، أن هذا يمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر الرئيسي قراءة أقل من 50.0، مما يشير الى تدهور مستمر في صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو.