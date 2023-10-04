«هيئة الصناعة»: الكويت حريصة على التكامل العربي

مال وأعمال

أكدت الهيئة العامة للصناعة حرص دولة الكويت على تحقيق التكامل الصناعي العربي من خلال تفعيل آلية تراكم المنشأ للسلع العربية المتبادلة فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

جاء ذلك في تصريح لمدير ادارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة الدكتور عبدالله الهاجري أدلى به لـ«كونا» خلال المشاركة في الاجتماع الـ12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الذي تستضيفه جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة وفود من 18 دولة عربية. وشدد على أهمية آلية تراكم المنشأ التي تتمثل في استخدام الموارد الأولية والمواد الخام المتوافرة في الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بدلا من استيراد السلع من دول غير عربية ليست عضوا بمنطقة التجارة.

وبين الهاجري أهمية هذه الآلية في تعزيز فرص التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية بما يحقق الهدف المنشود المتمثل في «التكامل الاقتصادي العربي» مؤكدا حرص الدول الأعضاء على تفعيل مبدأ تراكم المنشأ لتعظيم الاستفادة نحو التكامل. وأوضح أن مناقشات آلية تراكم المنشأ تستهدف تطبيق صيغ تتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة استرشادا بالاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وعن أبرز مناقشات الاجتماع التي جرت اليوم ذكر الهاجري أنها ركزت على استكمال ومراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لتتواكب مع التطورات الدولية سعيا نحو الارتقاء بالتجارة العربية البينية في اطار منطقة التجارة الحرة الكبرى. وتشارك الكويت في الاجتماع الـ 12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بوفد من وزارات المالية والتجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة برئاسة الدكتور عبد الله الهاجري.

