المستثمرون حذرون.. رغم تفادي الإغلاق الأميركي

مال وأعمال

قال تقرير متخصص صادر عن ساكسو بنك أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة الماضي تراجعاً في نهاية الأسبوع ونهاية الربع الأخير من العام.

وجاء هذا التراجع بعد الزخم الايجابي الذي شهدته الأسواق بعد نشر بيانات التضخم الأميركي التي كانت داعمة في البداية.

ومع ذلك، تغيرت هذه النظرة بسبب تدفقات اعادة التوزيع وردود الفعل على رسائل مؤشرات رفع الفائدة.

و سجلت المؤشرات الرئيسية أداءً ضعيفاً خلال هذه الفترة، مما يشير الى التحفظ الذي يهيمن على المستثمرين في هذا السياق الاقتصادي. كان هناك تركيز مستمر على الاضرابات في قطاع السيارات واتجاهات الاستهلاك في الربع الرابع من العام، حيث تشكل هذه العوامل أسباباً محتملة للتقلبات في الأسواق المالية.

ورغم تجنب الحكومة الأميركية للاغلاق الحكومي حتى الآن، يحافظ المستثمرون على حذرهم نظراً للظروف الاقتصادية غير المستقرة والتحديات المتزايدة التي قد تؤثر في التوجهات المستقبلية للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية.

وواصل النفط الخام خلال الأسبوع الماضي نفس التقدم الذي حققه الشهر الماضي، حيث اقتربت أسعار برنت من مستوى الـ100 دولار المهم معنوياً، في حين وصل خام غرب تكساس الوسيط الى 95 دولاراً للبرميل بعدما أفادت ادارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض جديد في مخزونات النفط الخام في كوشنغ، وهو المرفأ الضخم في أوكلاهوما الذي يُستخدم كنقطة تسليم. أدى هذا الانخفاض في المخزونات الى حالة من الفوضى المؤقتة بعدما اقتربت المخزونات من مستويات منخفضة تاريخياً، مما أثار مخاوف بشأن جودة النفط المتبقي واحتمالية انخفاضه الى مستويات التشغيل الأدنى.

وعلى عكس أبريل 2020 عندما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤقتاً الى مستوى سلبي بقيمة 40 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف من أن انهيار الطلب الذي أحدثه الوباء سيملأ مرفأ كوشينغ، هناك توقعات معاكسة الآن نتيجة لأشهر من الطلب القوي على التكرير والتصدير. وقد أدى هذا الى زيادة في الفارق الذي يُعرضه المشترين للدفع من أجل التسليم الفوري بدلاً من الدفع لاحقاً، وبعد الاعلان، تسارع الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط الى تراجع قدره 2.50 دولار قبل أن يتراجع مرة أخرى الى 2.1 دولار مع بقاء المستوى مرتفعاً.

واستأنفت أسعار النفط الخام ارتفاعها في بداية الأسبوع بعد انخفاضها في نهاية الأسبوع الماضي، ولكنها سجلت أكبر تقدم ربع سنوي منذ بداية عام 2022، ويتجه الانتباه نحو معرض أديبك في أبوظبي هذا الأسبوع. هبطت أسعار الذهب بنسبة 4% تقريباً الأسبوع الماضي، بعد أن تجاوز الذهب عتبة الـ 1850 دولاراً بسبب الزيادة المستمرة في عوائد السندات طويلة الأجل. انخفضت أسعار القمح بنسبة 6.4% يوم الجمعة لتصل الى أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات عند 5.415 دولارات بعد اعلان وزارة الزراعة الأميركية أن الانتاج المحلي زاد بنسبة 4.5% عن المتوقع.

