بنك «ABC» شريك لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة

مال وأعمال

أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن ابرام شراكة مع بنك ABC ليكون شريك المنتدى بنسخته الثانية والتي من المزمع تنظيمها بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ تحت عنوان «تحقيق الحياد الكربوني الصفري - طرق تسريع التنفيذ» لدعم الجهود الاقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتعكس الشراكة التزام بنك ABC بدعم الجهود المناخية وتعزيز توجهاته في مجال الاستدامة، ويواصل البنك اتخاذ خطوات مهمة لخفض التأثير البيئي لعملياته الى جانب دعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها من أسواق عالمية ينشط فيها لمقابلة تحديات تغير المناخ ودعمهم في مسار تحولهم لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «ABC» صائل الوعري: تأتي الاستدامة في سلم أولويات بنك ABC لضمان استمراريتنا وتأقلمنا مع العالم المتغير. ان دمج الاستدامة من خلال أعمالنا وعملياتنا لا يمكن النظر اليه كمصدر لخلق قيمة لأصحاب المصلحة، ولكن أيضا كأداة تمكن عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا من دفع عملية الانتقال نحو اقتصاد شامل ومستدام. وتوفر الشراكة مع منتدى الاستدامة في الشرق الأوسط لبنك ABC منصة قوية لادارة دفة الحوار حول هذه القضية المحورية بما يتجاوز حدود المجموعة.

بدورها، أضافت المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى زهراء طاهر: «نحن سعداء بالاعلان عن شراكتنا الرئيسية مع بنك ABC في النسخة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة. بفضل التزامه المتين تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تنسجم رؤية البنك لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية مع أهداف المنتدى وجهودنا لتعزيز الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص. ونتطلع قدماً للعمل معاً لتشجيع الشركات على التفاعل والتنسيق في هذا المجال وتسليط الضوء على توجهات البنك وتجاربه واستراتيجياته لمساعدة المؤسسات على التقدم في مسار خفض الانبعاثات الكربونية».

