«Visit Kuwait»: هدفنا إبراز المعالم والهوية الكويتية

مال وأعمال

أجمع فريق تطبيق «Visit Kuwait»، والمكون من أربع من الشباب الكويتي الواعد والطموح، على أهمية دعم مهرجان الكويت للسياحة والترفيه، لما يمثله من مكانة سياحية وثقافية وترفيهية، مؤكدين أنهم في التطبيق يهدفون الى ابراز معالم دولة الكويت والهوية الكويتية، وفعاليات المهرجان، مثمنين دور وجهود القائمين على الجمعية الكويتية للمهرجانات.

في البداية تحدث أحمد بن عبيد مسؤول تطبيق «Visit Kuwait» قائلا: نحن دورنا التسويقي من خلال التطبيق لمهرجان الكويت للسياحة والترفيه هو العمل على ابراز المعالم الموجودة في دولة الكويت، من خلال تجميع تلك المواقع عبر منصة واحدة، سواء من مشاريع ومعالم حكومية أو خاصة، وفي النهاية الكويت لا تنقصها المشاريع، لكن تحتاج العمل على ابراز وتجميل تلك المواقع السياحية في أعين السائح أو المواطن.

من جانبه قال فهد الطيار مسؤول تطوير المعلومات في تطبيق «Visit Kuwait»: مما لا شك فيه اننا أصبحنا اليوم في عصر التكنولوجيا، والتحول الرقمي أصبح حجر الأساس في عالمنا، وبالتعاون مع الجمعية الكويتية للمهرجانات ومجموعة من الجهات والمؤسسات الحكومية وبينها الديوان الأميري.

وأضاف الطيار: من جانبنا سنقوم بالترويج على أغلب الفعاليات من خلال التطبيق، والذي يدعم توجه العالم ويسهل عليهم الوصول الى كل الفعاليات التي ستقام في دولتنا الحبيبة الكويت، ونحن هدفنا الذي نسعى اليه هو خدمة المقيم والسائح ولكل زوار دولة الكويت، وذلك لسهولة الوصول الى كافة فعاليات المهرجان، وأيضا لا ننسى أهمية ابراز الهوية الكويتية في جميع النواحي السياحة والتراثية والثقافية.

أما خالد الخضيري مسؤول الهوية التسويقية في تطبيق «Visit Kuwait» فقال ان الجهة المنظمة لمهرجان الكويت للسياحة والترفيه هي الجمعية الكويتية للمهرجانات، ولولاها لواجهنا العديد من الصعوبات، ولكن قامت الجمعية بدورها وأكثر، وساعدتنا في القيام بعمل الاجتماعات مع الجهات المعنية لهذا المشروع، ومنهم رؤساء مراكز الديوان الأميري، ووزارة الاعلام، بالتالي نشكر الجمعية الكويتية للمهرجانات على هذا الجهد الكبير والواضح.

فيما قال محمد الحمود مسؤول العمليات في تطبيق «Visit Kuwait»: الخطوات التنفيذية التي قمنا بها والتي تبنتها الجمعية الكويتية للمهرجانات، أوصلتنا الى الجهات المعنية مثل الديوان الأميري والخطوط الجوية الكويتية ووزارة الاعلام، الى جانب عدة جهات ومؤسسات حكومية أخرى، ولقد تم الانتشار محليا، وأما بالنسبة على المستويين العربي والعالمي فسيكون عن طريق التسويق الالكتروني، والذي سيمكننا من الوصول الى أكبر عدد من الدول، والشرائح والفئات من الجمهور.

