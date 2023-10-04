جولي كولين: قواتنا مستعدة لمواجهة أي طارئ وحماية الكويت وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي

وطن النهار

استضافت قاعدة علي السالم الجوية التي تقع في شمال غرب الكويت وتأسست في السبعينيات من القرن الماضي وتضم أسرابا عدة لمقاتلات سلاح الجو الكويتي إضافة إلى جناح من سربين البحث والإنقاذ وقاعدة الجناح الأميركي 386 ممثلي الاعلام المحلي في يوم مفتوح استعرضت خلاله مهام الجناح الأميركي 386.

بدأ البرنامج من الثامنة صباحا واستمر حتى الرابعة عصرا وشمل العديد من النشاطات كان اولها استعراض مهمة قوات التحالف المكونة من القوات الجوية الأميركية والكندية والايطالية في الكويت. وفي هذا الاطار استعرضت العقيد جولي كولين في قاعدة علي السالم الجوية المهام التي تقوم بها قوة التحالف في قاعدة علي السالم، مؤكدة ان مهمتهم ليست قتالية فقط وانما مهمة لوجستية وتقديم المساعدات الطبية ونقل البضائع، مؤكدة ان المهمة الرئيسة لقوات التحالف المتمركزة بقاعدة علي السالم هي استتباب الامن وسلامة الكويت بالتعاون مع القوات الجوية الكويتية. وأوضحت ان القوات الجوية الأميركية المتواجدة بالكويت لديها العديد من التحديات اليومية ولكن ما يشغلها دائما هو التركيز على حصول كل معسكر في القاعدة على المعدات والدعم الذي يلزمه في الوقت المناسب لانجاز مهمتهم بنجاح.

ونوهت كولين الى ان الصحافيين بإمكانهم الاطلاع على الطائرة اس سي 130 وسي 130 وايضا الكركال الفرنسية.

واستعرضت اهم المهام التي يقوم بها اعضاء القاعدة، موضحة أن العاملين في القاعدة يعملون كأسرة واحدة. منوهة إلى أن الطائرات الاميركية الموجودة في القاعدة ليست فقط قتالية وانما كذلك تستخدم للشحن والدعم اللوجستي وللمهام الطبية ونقل المصابين ونقل الجنود من والى الكويت في عملية تدوير مستمرة، مؤكدة ان الكويت الشريك المهم لقوات التحالف الموجودة في القاعدة، ومعربة في الوقت ذاته عن جزيل شكرها للكويت التي تستضيف قوات التحالف.

وأوضحت ان الجزء الاول من اليوم المفتوح سيخصص لاستعراض الطائرات الموجودة داخل القاعدة بالاضافة الى توضيح المهام التي تقوم بها التي تتمركز على التوصيل للموظفين في جميع انحاء المنطقة معتبرة ان هذا الدعم يشكل جزءا حيويا في مهمتهم.

وقالت نحن نحاول ان نكون بشرا جيدين يقومون بالاشياء الصحيحة والجيدة في كل مرة، مضيفة نحن لا نوفر فقط القوة القتالية، مؤكدة ان جميع القوات المتواجدة بالقاعدة هدفها تحقيق الاستقرار الاقليمي وحماية الكويت، موضحة ان الهدف الاخر هو محاولة تعزيز التعاون والاستثمار الدائم بين القوات التحالف لزرع ثقافة شاملة ومبتكرة لتنظيم العمل ليكون افضل، ونوهت الى ان اولويات قوات التحالف هي حمايه الكويت والشركاء من أي خطر قادم ومؤكدة ان القوات الجوية الأميركية هي شريك جيد للكويت.

وخصت بالذكر نظراءها الكنديين المتواجدين في قاعدة علي السالم الجوية وكذلك الشركاء الايطاليين والكويتيين حيث يعملون جميعا، مما يؤكد العلاقات الدائمة والمتميزة منذ عقود بينهم وان ما تقوم به قوات التحالف هو دعم للكويت فضلا عن تبادل الخبرات فيما بين القوات الجوية الموجودة في القاعدة، مستعرضة النشاطات الثقافية والرياضية التي يقوم بها جنود قوات التحالف داخل المعسكر واصفة اياها بأنها عمل اساسي ويومي لهذه القوات وزيارة معالم الكويت سواء سوق المباركية أو الابراج أو مجمعات تجارية والقيام برحالات سفاري وغيرها من النشاطات للترفيه عن الجنود المتواجدين بالقاعدة

ووصفت الكويتيين بالشعب اللطيف والكريم، معربة عن اعجابها الشديد بالمطبخ الكويتي. واوضحت ان القوات القتالية في جميع غرف العمليات في القاعدة متأهبة ومستعدة لأي طارئ او كارثة طبيعية ومستعدة لتوفير الادوات اللازمه لتلك الكوارث اضافة الى انهم يمكنهم المضي قدما في تقديم المساعدة للمحتاجين، لافتة الى ان الجانبين يدعمان بعضهما البعض في مهامهم وتوفير الادوات المناسبة، منوهة ايضا الى ان الجنود في القاعده مسموح لهم ممارسة طقوسهم بحرية تامة حيث توجد في القاعدة كنائس ودور عبادة أخرى.

