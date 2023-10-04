جولة في عالم المدرعات

وطن النهار

خلال الجولة تم استعراض كيفية تعامل الكلاب البوليسية مع اي طارئ ولم يسمح لنا بالاقتراب من ساحة العرض لتفادي وقوع اي هجوم مفاجئ من الكلاب البوليسية حيث علمت «النهار» انه يستخدم 6 انواع من الكلاب في هذه المهام.

وانتهت بنا الجولة بالوقوف عند المركبات والمدرعات التي تستخدم داخل القاعدة والتي تعد عنصر مهماً ومساعداً لعمل القوات الجوية المتمركزة هناك.

وهذه المركبات المتنوعة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم مجهزة ومتطورة قد واكد القائمون عليها ان هذه المركبات يحصلون عليها من قبل القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة ومعسكرعريفجان ايضا.

وقال المقدم مايك بيتسن قائد قوات الامن بالقاعدة : ان هذه المركبات تستخدم في تفجير العبوات الناسفة وحماية القوات.

