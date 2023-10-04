الفقعان: لا مشكلات في «الكاراكال».. جميعها دخلت الخدمة

وطن النهار

قال العقيد طيار آمر سرب البحث والإنقاذ عبدالعزيز بهبهاني ان هناك تعاوناً وثيقاً ما بين الجيشين الاميركي والكويتي من خلال تبادل الخبرات والثقافات وإجراء تدريبات مشتركة يومية فضلا عن تبادل الخبرات المعرفية الذي يدعمه بيئة الكويت المهيئة دائما للانفتاح على الآخر على كل المستويات وبكل المجالات ولاسيما العسكرية منها، مثنياً على استمرارية التعاون ولافتاً إلى جهوزية القوات الجوية الكويتية لأي طارئ.

وبعد الانتهاء من العرض انتقلنا الى مدرج الطائرات حيث تم عرض 3 انواع من الطائرات، اثنان منها يستخدمان من قبل القوات الأميركية، اما الثالث فهو واحدة من مجموعة طائرات الكاركال التي انضمت الى العمل أخيراً ضمن صفقة الكاراكال التي تمت مع الجانب الفرنسي.

وعن دخول الكاركال الى الخدمة صرح النقيب الطيار في القوات الجوية الكويتية خالد الفقعان ان طائرات الكاراكال دخلت جميعها الخدمة ولا مشاكل بها، مشيداً بالتعاون الكويتي مع قوات التحالف الموجودة بالقاعدة.

واضاف: الكويت تستخدم طائرات الكاراكال المتطورة والحديثة، واصفا اياها بالطائرة الجدية جدا، لافتا الكويت التي تسلمت جميع طائرتها الـ28 من فرنسا لم تسجل اي خلل بها وان كل شيء على ما يرام ولا اعطال بها وتعمل بشكل جيد.

واضاف: لقد تم تدريب طيارينا في فرنسا على الكاراكال قبل تسليمها والان هم بصدد تدريب طيارين اخرين على نفس النظام، لافتا الى ان جميع طائرات الكاراكال دخلت الخدمة وتقوم بمهامها الموكلة لها وتشارك بالتمارين مع قوات التحالف الموجودة بالقاعدة.

وحول سعة استيعاب الكاراكال قال: الطائرة تستوعب حتى 18 جنديا اضافة الى قائد الطائرة ومساعده.

واضاف: بالامكان ايضا ان نستخدم طائرات الكاراكال في المهام الطبية والاسعافية، لافتا أن القوات الجوية الكويتية مزودة بانواع الطائرات الحديثة سواء من الولايات المتحدة او فرنسا وايضا من تركيا وغيرها أي أن هناك تنوعاً في الطائرات المستخدمة. واكد ان هناك تعاوناً وثيقاً مع الجانب الكويتي مع جميع الدول التحالف سواء من خلال مشاركتها في التمارين او في تبادل الخبرات في ما بينها.

وعن التدريبات الجوية ما بين الجانبين الكويتي والأميركي قال الفقعان: إن هناك تدريبات يومية وأخرى دورية، منوها إلى أن الطيارين الكويتيين الذين يستخدمون طائرات هليكوبتر الكاراكال أنهوا تدريباتهم في فرنسا في وقت سابق وقبل تسليم الطائرات للكويت.

