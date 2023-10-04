36 سيارة إطفاء جاهزة للطوارئ

وطن النهار

كشف المسؤول عن فرقة المطافئ بالقاعدة لـ«النهار» عن وجود 36 سيارة اطفاء مجهزة بأعلى التجهيزات ويعمل بها فريق من النساء والرجال يستخدمون ملابس خاصة للاطفاء وزن كل واحدة يتعدى 25 كلغ.

وقال ان الشراكة مع الجانب الكويتي وثيقة جدا، منوها الى ان هذه الشراكة توقفت عند انتشار كوفيد 19 بسبب الحجر الصحي.

واضاف: لكن الامور عادت الى طبيعتها منذ رفع الحجر الصحي، وسلط الضوء على قدرات فرقته وعلمها الذي وصفه بالوثيق مع مع المطافئ الكويتية: منوها الى ان مهمتهم الرئيسة في القاعدة هي دعم الطائرات والاشخاص وافراد القاعدة لابقائها محمية من الحرائق وتقديم الاسعافات الاولية والمساعدات الطبية ان لزم الامر.

