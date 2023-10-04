1500 عسكري أميركي.. %20 منهم سيدات

وطن النهار

لفتت العقيد كولين إلى أن عدد الاميركيين العاملين في القاعدة يتجاوز 1500 أميركي 20% منهم من النساء، مشيرة الى ان عملية تدوير الجنود مستمرة، ولذلك فان عددهم غير ثابت قد يزيد او ينقص، معلقة بقولها كل طيار في القاعدة هو عضو مهم ومقدر لدينا ونحن ملتزمون بدعمهم طوال فترة وجودهم في القاعدة، وأشارت الى ان العمل الجماعي القائم على تعزيز التعاون والاستثمار في العلاقات الدائمة يعزز تنمية المهارات والابتكار لدى كل من يعمل في القاعدة من قوات التحالف، لافتة الى ان الولايات المتحدة لا تقاتل بمفردها ولا تقوم بالردع لوحدها وانما من خلال التعامل والعمل مع الحلفاء والشركاء لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة، وقالت ان العلاقات العميقة والدائمة مع الحلفاء والشركاء هي ما تسمح بالنجاح، ومؤكدة على ان الوجود العسكري الاميركي في المنطقة يشكل قوة لتعزيز الامن والاستقرار، مختتمة بان القوة الجوية المهيمنة للتحالف الدولي الموجودة في القاعدة تدعم مسؤولية القيادة المركزية الأميركية وتؤمن استقرارها.

وأشارت إلى وجود تعاون وثيق مع دول الخليج الاخرى، منوهة ان القوات الجوية الأميركية ستشارك في عرض واستعراض الطيران الذي ستستضيفه دبي قريبا، مؤكدة ان قوات بلادها الموجودة في الكويت مدربة مسبقا ومستعدة بشكل دائم، وانها تأتي الى الكويت جاهزة إلا أنها تتلقى تدريبات إضافية.

