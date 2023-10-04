غداء على أنغام الموسيقى

وطن النهار

بعد أخذ قسط من الراحة وتناول الغداء في مطعم القاعدة على وقع الموسيقى الاميركية حيث تعزف فرق أميركية مقطوعات موسيقية لجنود قوات التحالف، ثم عدنا إلى قاعة الاجتماعات لكنها الخاصة بقسم الهندسة حيث اطلعنا على مشاريع تطوير النبى التحتية في القاعدة وتم عرض المشاريع القائمة والتي المحتمل إقامتها خلال السنوات الخمس المقبلة من قبل مهندسين اميركيين مختصين في هذا الجانب.

وفي هذا الصدد قالت العقيد كولين ان عدد المشاريع القائمة لتطوير البنية التحتية في القاعدة يصل الى 42 مشروعا وهي تحت الانشاء بقيمه 35 مليون دولار اي ما يعادل 10.32 ملايين دينار وكشفت عن المشاريع المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة والتي يبلغ عددها 77 مشروعا بقيمه 135 مليون دولار مشيرة إلى استلام قوات التحالف أربعة مشاريع تم إنجازها من قبل وزارة الدفاع الكويتية. وكشف كولين عن وجود مشاريع اخرى قيد الانشاء بتمويل كويتي كامل واخرى بالتعاون ما بين القوات الجوية الاميركية ووزارة الدفاع الكويتية، بالاضافة الى مشاريع ممولة من القوات الجوية الاميركية مشيدة بهذا التعاون البناء لتطوير البنى التحتية في القاعدة.

وأوضحت ان هذه المشاريع عبارة عن مبان للقوات وايضا تحسين المدرجات والطرق، نافية ان يكون هناك اي مشرع لإنشاء مبان عملاقة في القاعدة.

لقطات

كان دخولنا الى القاعدة بشكل سلسل نوعا ما بعدما أرسلنا تفاصيل كثيرة عنا من خلال تعبئة استمارة ذكر فيها العديد من التفاصيل الدقيقة.

? تم تجهيز باصات صغيرة لتنقلنا الى داخل القاعدة من مواقف السيارات الخارجية حيث لم يسمح لنا بالدخول بسياراتنا الخاصة.

? رافقنا أثناء الجولة طاقم من السفارة الأميركية حيث كانت هناك اشادات كبيرة بتعاون السفارة لاتمام هذا اليوم الذي قيل لي انه يجهز له من اكثر من شهر.

? تم استقبالنا من قبل القوات الجوية الأميركية واخذ صورة جماعية برفقة العقيد طيار عبدالعزيز بهبهاني آمر سرب البحث والانتشار الذي رافقنا الى منتصف يومنا.

? قبل بدء الجولة تم التقاط صورة تذكارية مع الصحافيين امام صخرة the rock.

? لوحظ اثناء الجولة ان هناك حرية دينية يتمتع بها أفراد الجناج 386 ولاتوجد تفرقة عنصرية بينهم، كما لوحظ ان معظم المنتميات الى الجناح تركن اولادهن رفقة ازواجهن المتقاعدين من الجيش الاميركي،

وأوضحت العقيد كولين ان القوات الجوية الاميركية ترحب بانضمام المرأة اليها وتقوم بدورها المتميز مع الرجل، واكدت انها تحب الكويت بشكل كبير جدا، مشيرة الى ان عائلتها ستقوم بزيارة الكويت في شهر ديسمبر المقبل، معربة عن إعجابها بالمطبخ الكويتي وانواع الاطعمة التي تقدم هنا بالكويت.

? قبل وصولنا الى مدرج الطائرات قام سائقو الحافلات بفحص اطارت الحافلات وذلك حفاظا على الارضية والتحقق بأن الاطارات سليمة لا تحمل أي شيء يمكن ان يـؤثر على الارضية ويعوق طيران الطائرات او يلتصق بعجلاتها.

