ماتس: القوة الجوية الكويتية قادرة على حماية أجواء بلادها

وطن النهار

أشاد المقدم ريان ماتس الضابط القائد آمر مركز دعم العمليات بجنوب غرب آسيا ومعسكر البعثة الكندية في قاعدة علي السالم الجوية بتعاون قوات بلاده مع القوات الجوية الكويتية وقوات التحالف الموجودة في قاعدة عريفجان.

وقال ان القوات الكندية الموجودة في القاعدة مدربة وجاهزة للقيام بالكثير من المهام وتحرص على تدريب المنتسبين اليها لاداء مهامهم على اكمل وجه وحتى وجهتهم النهائية فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي.

واوضح ان جميع القوات الموجودة في قاعدة علي السالم هم شركاء ويعملون معا بشكل وثيق.

واضاف: ليس لدينا عدد الطائرات التي تملكها القوات الجوية الاميركية ولكن من وقت الى اخر تقوم بعض الطائرات الكندية بزيارة القاعدة مستعرضا ما تقوم به قواته عبر الصور من دعم لوجستي واصفا هذا الامر بالرائع جدا وانهم يكونون جزءا من هذا التحالف.

وتابع: نحن فخورون جدا بما وصفه بهذه الصفقة الكبيرة ونحن فخورون ايضا بتطوير البنى التحتية لقاعدة علي السالم الجوية.

واضاف: نحن ننام في خيام مصنوعة من قماش مؤقت ونعمل مع بعضنا البعض لتأسيس البنى التحتية الدائمة في القاعدة لافتا الى ان القاعدة في حالة تطور مستمر وتمت ازالة البنى التحتية القديمة والمتهالكة فيها.

واكد ان القوات الجوية الكويتية لديها القدرات الجيدة لمواجهة اي تحديات منوها الى ان تعاونهم معها بناء.

واوضح ان القوات الجوية الكويتية مجهزة بشكل جيد ولديها عناصر جيدة موضحا ان الجميع تعاون من اجل سلامة الكويت والمنطقة

ولفت الى ان قواته تساهم وتتعاون مع القوات الكويتية ومهمتها تطوير العمل وتطوير البنى التحتية، لافتا الى ان 100 من القوات الجوية الكندية موجودة، منوها الى ان العدد قد يرتفع في حال وجود اي تمارين تقوم بها القوات الكندية مما يستدعي الاستعانة بقوات كندية من أي دولة يتواجدون بها في المنطقة وبالتالي هناك أعداد متغيرة وأن هناك عملية تدوير دائمة. وعن تواجده في بلد به ثقافات مختلفة قال: انا احب كثيرا الكويت وأحب ثقافتها وسررت جدا بالعودة اليها مرة اخرى بعدما مكثت بها لأكثر من سنتين وكل مرة اجد ان هناك شيئا يشدني الى هذا البلد. من جهته استعرضت مسؤولة العلاقات العامة في قاعدة علي السالم الجويه هيذر باشور الاجزاء التي تتكون منها القاعدة والتطورات التي تشهدها القاعدة من وقت الى آخر.

واثناء تفقد الطائرات المعروضة اصطحبنا نائب رئيس الجناح الأميركي 386 العقيد ويلسن ووكر الى استكشاف الطائرة سي 130 حيث اكد أن هناك ما بين طائرتين الى 6 من هذا النوع وهي طائرات متوسطة الحجم حيث إن هناك الاكبر منها وغير متوافرة بالقاعدة بسبب أن طول المدرج الذي لا يتسع لها. واوضح ان هذه الطائرات ادخلت الى الخدمة لاول مرة منذ 70 عاما لكن في تطور دائم، وان الطائرات المستخدمة في الكويت من احدث الطائرات من هذا النوع، فهي من الجيل الجديد ومزودة باحدث التكنولوجيا وتستوعب اكثر من 120 جنديا اضافة الى 8 طيارين وتستخدم للمواصلات والشحن (الكارغو) ونقل الجنود من مكان الى اخر عبر دول المنطقة، لافتا الى انها لا تحمل جنودا او معدات الى اوكرانيا كما لديها مهمة طبية حيث تشتمل على طاقم طبي مختص يهتم بالمصابين من الجنود.

اوضح قائد السرب ام كي 9 الطيار كارول باتريك ان هذا النوع من الطائرات يحمل 100 راكب و90 مظليا و8 منصات نقالة وتسمح بنقل البضائع بسرعة كبيرة ونقل الجنود الى جميع انحاء المنطقة حيث تم تطوير انظمة النقل بها.

أما عن طائرات الدورن سي 30 فقال مهمتها استخباراتية في المقام الاول والمراقبة والاستطلاع وتقوم بدوريات عبر الحدود لمكافحة المخدرات واحيانا تقديم المساعدات الانسانية ودعم نشاطات القيادة المركزية الأميركية في زيادة الاستقرار في جميع انحاء العالم ومنطقة الشرق الاوسط

ولفت الى ان اعداد هذه الطائرات سي 30 التي تحمل قنابل لايمكن الافصاح عنها لانها تتغير ولا يمكن إعطاء ارقام محددة، ولكن المهم انها تقوم بالمهام المطلوبة منها.

