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الخالد: ملتزمون بتنفيذ خطط تعديل التركيبة السكانية

مشعل عبدالله
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الأربعاء 04 أكتوبر 2023

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ طلال الخالد التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في الكويت.
وشدد الوزير الخالد عقب اجتماع اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل على ضرورة المضي قدما في تحقيق الأهداف الواردة بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية الهادف لخدمة الكويت وأهلها.
كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني.
وثمن الخالد جهود أعضاء (اللجنة الوطنية) الرامية إلى معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في الكويت آملا لها التوفيق في أداء مهامها.
وناقشت (اللجنة) في اجتماعها الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها إضافة إلى سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات وضمان استدامة الجهود المبذولة. واستعرضت (اللجنة) آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع التطلعات المتغيرة لسوق العمل.


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