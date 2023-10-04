«جمعية القلب» أطلقت «توعوية صحة المرأة»

وطن النهار

كشف أستاذ أمراض القلب في جامعة الكويت، وعضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية د.محمد زبيد عن أن الدراسة التي تقوم جمعية القلب بإجرائها سوف تنتهي خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن الدراسة التي بدأت في شهر مايو الماضي تهدف إلى متابعة جميع حالات نوبات القلب وجلطة القلب الحادة التي تدخل مستشفيات الكويت ومتابعة طرق علاج المرضى، والعناية بهم.

وأكد أن الدراسة تضم 4 آلاف مريض ومريضة مصابون بأمراض القلب، بينهم 1000 إمرأة مصابة بأمراض القلب.

وقال زبيد في تصريح للصحافيين على هامش الحملة التوعوية حول صحة المرأة والتي أطلقتها شركة «أورجانون» الطبية بالتعاون مع جمعية القلب تحت شعار «لأنك مختلفة»، إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأعراض النوبات القلبية غير التقليدية التي تصيب النساء وسد الفجوة المعرفية القائمة حول صحة قلوبهن.

وأضاف أن الحملة التوعوية ناقشت المخاطر التي تواجه المرأة في أمراض القلب، لافتا إلى أن الحملة تطرقت أيضا إلى صحة قلب المرأة في جميع مراحل عمرها، وبينت السن التي تبدأ فيه المخاطر على صحة القلب.

وأضاف زبيد أن نتائج الدراسة ستتيح معلومات كبيرة من ناحية الأعمار والمخاطر، وأنواع الأمراض الموجودة لدى النساء، وستساعدنا على معرفة طريقة التعامل، موجها الشكر إلى جميع المشاركين والعاملين بالفعالية وشركة «أورجانون» على ترتيب هذه الفعالية.

من جانبه قال استشاري الغدد الصماء والسكر، رئيس رابطة السكر الكويتية د. وليد الضاحي إن أمراض القلب من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، لافتا إلى أن الرجل معرض للإصابة بجلطات القلب أكثر من المرأة، ولكن المرأة خصوصا ممن يعانين من السمنة والتدخين تكون نسبة الإصابة لديها أعلى من الرجل.

وأضاف أن مرض السكر هو السبب الأول للإصابة بأمراض القلب في منطقتنا، لافتا إلى أن أي إنسان يصاب بالسكر فإن نسبة إصابته بأمراض القلب تزيد بنحو 4 مرات عن الإنسان الطبيعي.

من جهته، أكد مدير شركة «أورجانون» في الكويت والبحرين وقطر أحمد لاشين «أننا نسعى دائمًا لتحسين المشهد الطبي وإجراء المزيد من البحوث حول أمراض القلب لدى النساء، ونحن ملتزمون بتوفير منصة للاستماع إلى مشاكلها واحتياجاتها الطبية ورفع صوتها لإحداث تغيير إيجابي وجذري». وأضاف: «ينبغي بذل المزيد من الجهد عبر منظومة الرعاية الصحية في المنطقة لرفع مستوى الوعي بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية و النساء حول أعراض الأزمة القلبية». بدورها أكدت مديرة برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة، ورئيسة لجنة برنامج الممارس العام في وزارة الصحة د. حنان الفضالة أن اللجنة تهدف إلى التطوير المهني لأطباء الرعاية الصحية الأولية، كما أنها تركز على هدفين، الأول تدريب الأطباء حديثي التعيين ومتابعتهم لمدة 12 شهرا، حتى نتأكد بأنهم مؤهلين للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والهدف الثاني هو تنظيم محاضرات وورش عمل لأطباء الرعاية في مختلف الموضوعات بهدف التطوير المهني والإطلاع على أحدث المستجدات في مجال الرعاية الأولية.

