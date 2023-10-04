الهيفي: تحفيز القطاع الطبي وتشجيعه

وطن النهار

أكد وزير الصحة الأسبق د.محمد براك الهيفي أن «الملتقى الطبي الاعلامي» تحت شعار «تسلم الايادي» يخص الاطباء الذين يعتبرون جزءا مهما في المجتمع، مهمتهم تعزيز الصحة في المجتمع. جاء هذا في كلمة له على هامش الملتقى الاعلام الطبي تحت رعايته وحضوره وبيّن د.الهيفي أن هذه المبادرة تهتم بشكر الاطباء، خصوصا الاطباء المتميزين، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالقطاع الطبي البشري وتحفيزهم وتشجيعهم، موجها لجميع الاطباء تحية شكر وعرفان على مايقومون به من جهود في انقاذ المرضى والحفاظ على سلامتهم.

من جانبه، أعلن رئيس مبادرة الملتقى الاعلامي الطبي الاول المستشار جمال العدواني عن انطلاق «الشمعة الاولى» للملتقى برعاية وحضور وزير الصحة الاسبق د.محمد الهيفي بالتعاون مع جمعيتي «أطباء الاسنان» و «العلاقات العامة الكويتية» والرئيس الفخري للملتقى العم فهد المعجل بينما تم اختيار شخصية الملتقي د. طارق سنان.

وذكر انه تم خلال الملتقى تكريم عدد من الاطباء تميزوا في المجال الاعلامي الطبي، كما تم تكريم الجهات المشاركة.حيث كان المستشفى الدولي وفندق ميلنييوم سنترال الراعي الرسمي للحدث بينما شارك في شركاء النجاح العديد من الجهات ابرزها مستشفى المواساة الجديد ومركز الاتحاد الطبي وعيادة نور كلينك و شركة لايون ميديا للدعايا و التسويق وغيرها.

وبين أن الهدف من هذا الملتقى هو تحفيز الكوادر الطبية الكويتية المتميزة في المجال الاعلامي الطبي، منوها الى أن فكرة هذا الملتقى جاءت بعد تعرض الوسط الطبي لانتقادات خلال الاونة الاخيرة، في الوقت الذي يتميز عدد كبير من الاطباء في ابداعاتهم وتخصصاتهم الطبية، وبين أن نقل المعلومات الصحية للجمهور يأتي من هؤلاء الاطباء والذين نحرص على تحفيزهم لتقديم رسالة توعوية للمجتمع. وافاد بأن الملتقى تضمن حلقة نقاشية لاستاذ علم النفس د.حسن الموسوي بعنوان «الطب والاعلام»، ومن ثم تم اطلاق حفل تكريم الاطباء في مختلف التخصصات، مشيرا الى أن شخصية الملتقى كانت للدكتور «طارق سنان» من خلال تجربته في المجال الاعلامي والطبي.

واوضح أن رسالتنا في الملتقى هي اننا مبادرة شبابية لتشجيع المنظومة الطبية.

