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استقبال طلبات علاوة الأعمال الحرة متناهية الصغر الأحد المقبل

عبدالرسول راضي
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الأربعاء 04 أكتوبر 2023

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة يوم أمس بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يوم الأحد المقبل. وقالت الهيئة في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة (اكس): إنه سيتم استقبال الطلبات اعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1037) لعام 2023 الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لعام 2001 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. وأوضحت الهيئة شروط التقديم لدعم العمالة ومنها الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة إضافة إلى التسجيل بالتأمينات الباب الخامس (صاحب العمل).


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