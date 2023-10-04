رفع 49 سيارة مهملة في مبارك الكبير

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع. و أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة أن الجولات أسفرت عن رفع 49 سيارة وقوارب مهملة وبقالات ودراجات نارية وحاويات سكراب و وضع 92 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة بالاضافة الى تبديل 38 حاوية قديمة بجديدة. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.