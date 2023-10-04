زمان لـ «النهار»: استراتيجية وطنية لمكافحة الاختراقات

النهار Plus

أرجعت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان أسباب الاختراقات التي شهدتها بعض الأنظمة في جهات حكومية في الفترة الأخيرة إلى ضعف القوانين والتشريعات ووجود بعض الثغرات القانونية التي لم تعالج، علماً بأنه قد تم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015 والى الآن لم يتم تعديلها، وعدم مواكبتها للتقنيات الحديثة المتسارعة.

وأضافت أنه على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة، احتوى على الأمن السيبراني، وبالرغم من اطلاق الحكومة المركز الوطني للأمن السيبراني، إلا أننا لم نلمس أنشطة وانجازات أثرت على الأنظمة الأمنية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة وما زالت تتعرض تلك المؤسسات للاختراق.

وأوضحت زمان لـ«النهار» أن هناك فراغاً تشريعياً نعاني منه لمعالجة بعض التقنيات الجديدة حتى الآن والذي يتمثل في: التوقيع الرقمي، العملات الرقمية، قانون التعاملات الإلكترونية، البورصة وتداول الأسهم، أدوات التكنولوجيا المالية بكل أنواعها « تشريع الدفع الآجل، وتشريع «Open Banking»، قانون للتجارة الإلكترونية من وزارة التجارة والصناعة، قانون توثيق وتخزين المحررات الالكترونية، قانون تخزين البيانان وقانون التعامل مع المواد القضائية والاجرائية في التعاملات الإلكترونية.

ولفتت إلى أن من بين الأسباب الأخرى: ضعف التقنيات والأدوات والبرامج المستخدمة للحماية، بالإضافة إلى التكتم لدى بعض قطاعات الدولة عن الجرائم والاختراقات المتتالية التي تعاني منها والذي أدى إلى عدم الاستفادة من تجاربها وتفادي الوقوع بنفس الأخطاء.

وبينت أن فقدان الخصوصية وتسريب البيانات وتوافرها لدى جهات غير رسمية أو أفراد أدى إلى انتهاكات غير شرعية للأنظمة الحكومية، قد يكون مصدرها أو احدى أسبابها من داخل الجهة الحكومية نفسها.

وحول الاستعانة ببعض الشركات في حماية المعلومات والبيانات لدى بعض الجهات، لفتت إلى أن ضعف بنود العقود مع الشركات وفقدان عملية المتابعة والمحاسبة (حفظ حقوق البيانات المرتبطة بالأنظمة)

وقالت إن قلة الوعي والتدريب من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث الاختراقات لبعض الأنظمة في جهات حكومية.

وفي رد منها عن سبب حدوث الخروقات في الكويت وحدها دون دول مجلس التعاون الخليجي، بينت زمان أن دول المنطقة أدركت أهمية الأمن السيبراني وخطورة تأثير الهجمات الإلكترونية على الأنظمة المستخدمة بعد أن تعرضت لأول هجوم إلكتروني كبير. حيث نظرت دول مجلس التعاون في طرق لتعزيز الأمن السيبراني لديها من خلال زيادة المرونة الإلكترونية ورفع القدرات.

دفاعات قوية

واستجابة لذلك، قامت دول الخليج بالفعل بعمل دفاعات قوية في مجال الأمن السيبراني من خلال إنشاء هيئات متنوعة لمراقبة ومتابعة الأنظمة الرقمية وحصر الهجمات الالكترونية والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى، إلى جانب إدراك تلك الدول بأهمية الكوادر الوطنية البشرية وأهميتها في إعمار الأوطان.

وقد سجلت دول الخليج مراكز متقدمة على «مؤشر جاهزية شبكات الأمن السيبراني لعام 2022، التابع لمعهد بورتولانس فيما يتعلق بالأمن السيبراني، والذي يصنف البلدان باستخدام مجموعة من المقاييس المتعلقة بالتحول الرقمي.

وباستثناء الكويت التي جاءت في المركز 73 عالمياً والأخير خليجيا، احتلت السعودية المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة والأول خليجيا وتلتها الامارات في المركز الثامن عالميا والثاني خليجيا، وجاءت سلطنة عمان في المركز 28 عالميا والثالث خليجيا، ثم قطر 34 عالميا و4 خليجيا، والبحرين 68 عالميا و5 خليجيا.

إجراءات مطلوبة

وتطرقت زمان إلى لإجراءات المطلوب تطبيقها لتأمين البيانات والمعلومات، وبينت زمان أنها تتضمن: الحوكمة ووجود تشريع متوافق مع الطفرات التكنولوجية (قانون التوقيع الرقمي، قانون العملات الرقمية، قانون المعاملات التجارية، قانون نقل وتبادل البيانات، قانون حماية المعلومات ووثائق الدولة، قانون البورصة وتداول الأسهم،)، وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الاختراقات المختلفة وتقييمها وتعديلها بشكل دوري، بناءً على التطورات التقنية التي تحدث والمتطلبات الأخرى.

ومن بين الإجراءات الأخرى المطلوبة: إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية في البنوك بحيث تتوافق مع المتطلبات الأمنية لزيادة جهات المراقبة والكشف السريع عن أي عمليات مشبوهة.

وقالت مطلوب أيضاً: وجود إدارة لمواجهة للكوارث وخطط بديلة مدروسة للحد من الاختراقات.

وبناء قاعدة بيانات لجميع عمليات الاختراقات المختلفة، لمعرفة السيناريوهات وتعقبها وسد الثغرات المستقبلية.

وبينت أنه مطلوب أيضاً وجود مركز استجابة، لتلقي البلاغات والتواصل السريع مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتجهيز كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني واستخدام أنظمة رقابية آلية للكشف عن عمليات الاختراقات المختلفة والاستفادة من البيانات من خلال تحليل البيات للكشف والتنبؤ عن السلوكيات المتوقعة للعميل لرد الغريب منها والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى.

مؤشرات لقياس الأداء الأمني

وطالبت زمان بوضع مؤشرات لقياس الأداء الأمني لدى الأنظمة المستخدمة في جميع البنوك ومتابعتها ومحاسبة المقصر منه وتطويها بصورة مستمرة. والتخطيط السليم وضع خارطة طريق واضحة لجميع الممارسات المطلوبة لدى جميع مؤسسات الدولة. ووضع خطط لإدارة المخاطر والاستجابة لطوارئ الهجمات الإلكترونية لتقليل الخسائر المتوقعة وتفادي الوقوع بها مستقبلا.

وإنشاء المختبر الوطني للأدلة الرقمية (Digital Forensic) والتعاون المستمر في قطاعات الدولة المختلفة في مجال الأمن السيبراني وعمل اتفاقيات تعاون مع دول المنطقة والاستفادة من خبرات وانجازاتهم في مجال الامن السيبراني وعمل اتفاقيات ومواثيق مع المؤسسات العالمية ذات الصلة وتشجيع الاستثمار في مجال الأمن السيبراني واجبار الشركات والقطاع الخاص للعمل فيه. وأفادت زمان أن تعزيز الثقافة الأمنية يتم من خلال: تكثيف المبادرات والحملات التوعوية، الاطلاع المستمر لأحدث وسائل الاختراق والاحتيال والتوعية بها، قياس مدى فعالية الأساليب والطرق المستخدمة وتطويرها بصورة مستمرة، إطلاق البرامج والدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني للموظفين.

واختتمت زمان بتجديد أملها أن تنتبه الحكومة وتعي أهمية هذا المجال، كما انتبهت حكومات شعوب أخرى وأدركت مدى خطورة الهجمات الأمنية، كما ناشدت زمان بضرورة الاهتمام بهذا المجال قبل فوات الأوان.

